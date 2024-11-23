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Konyaspor’un rakibi Hatayspor’u analiz ettik! Hatayspor deplasmanda kayıp

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor’un rakibi Hatayspor’u analiz ettik! Hatayspor deplasmanda kayıp

Tümosan Konyaspor, Hatayspor'a karşı güzel bir grafik çizdi. Yeşil-beyazlılar Hatay ekibini konuk ettiği 4 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Anadolu Kartalı bahse konu periyottan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken; son 3 maçını kazanmak ise dikkatlerden kaçmadı. 

Hatayspor deplasmanda kayıp

Anadolu Kartalı'nın rakibi olan Hatayspor, deplasmanlarda kötü bir grafik çizdi. Bordo-beyazlı ekip Süper Lig deplasmanlarındaki son 12 maçını kazanamadı. Hatay ekibi bahse konu periyodu 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet le geçti. Hatayspor bu istatistikle, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretlerinden birisini yaşıyor.

Hatayspor son 15'te avlanıyor

Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Hatayspor, içinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunda ilginç bir istatistik yaşıyor. Şu ana kadar olan süreçte 12 maçta boy gösteren Hatay ekibi, yediği gollerin büyük bir kısmını bu maçların son 15 dakikalık bölümünde gördü. Konyaspor ise bu sezon özelinde son 15 dakikalık periyotta sadece 2 gol buldu. Anadolu Kartalı'nda Danijel Aleksic 90. dakikada Eyüpspor, Hamidou Keyta ise 89. dakikada Trabzonspor ağlarını sarsmıştı.

Konyaspor, 8 maçın 5'ini kazandı

Tümosan Konyaspor, Hatayspor ile karşılaştığı maçlarda öne çıktı. Anadolu Kartalı Hatay ekibiyle Süper Lig nezdinde 8 kez karşı karşıya gelirken; bunlardan 5'ini kazandı. 1 maçtan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, arda kalan 2 karşılaşmada ise rakibine mağlup oldu. Konyaspor bahse konu periyotta 14 kez ağları sarsarken, filelerinden de 7 top çıkarttı.

(Selman Kaya)

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