Lider Kocaelispor Başkentte Kaybetti: 4-2

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında lider Kocaelispor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Yeşil-Siyahlılar, Başkent'te oynadığı zorlu mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı. 19 puanda kalan temsilcimiz, 3 puanlık kredisini kullanmasına rağmen liderlik koltuğunu korumayı başardı.
Maçın 15. dakikasında ev sahibi Ankaragücü, Varga'nın pasında Efkan'ın Rotariu'ya aktardığı topta öne geçti.
Kocaelispor'un yanıtı 22. dakikada geldi. Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topta, Barış-Mendes-Tarkan-Cihat dörtlüsünün paslaşmasının ardından Oğulcan Çağlayan skoru eşitledi: 1-1.
Ancak sevinç kısa sürdü ve 27'de Efkan'ın ortasında Bajic, Ankaragücü'yü yeniden öne geçirdi.
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İkinci yarıya Vukovic ve Beridze değişiklikleriyle başlayan Kocaelispor, 58. dakikada eşitliği yakaladı.
Cihat'ın muhteşem pasında Beridze, ağları sarstı: 2-2. Karşılıklı ataklarla devam eden maçta Gökhan Değirmenci ve Ertaç Özbir kalesinde önemli kurtarışlar yaptı.
75. dakikada oyuna sonradan giren Cephas ve ardından Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle Ankaragücü maçı 4-2 kazandı.
Bu sonuçla Kocaelispor'un dört haftadır süren yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Yeşil-Siyahlılar gelecek hafta yeni bir galibiyet serisi için sahaya çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi