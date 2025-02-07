Luca Pellegrini kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Beşiktaş’ın gündemindeki Luca Pellegrini kariyeri

Sol bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Lazio forması giyen Luca Pellegrini’yi gündemine aldığı iddia edildi. Bonservisi Juventus’ta bulunan ve Lazio’da kiralık olarak forma giyen oyuncu bu sezon toplam 21 karşılaşmada süre alırken 3 asistlik performansıyla dikkat çekti. Futbol kariyerine Roma altyapısında başlayan oyuncu birçok önemli İtalyan kulübünün formasını terletti. Peki Luca Pellegrini kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, oyuncunun kariyeri…

Sol bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Lazio forması giyen Luca Pellegrini'yi transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve bu sezon Lazio'da kiralık olarak görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 21 maçta süre alarak 3 asistlik katkı sağladı. Futbol kariyerine Roma altyapısında başlayan Pellegrini, birçok önemli İtalyan kulübünde forma giydi. 2018-2019 sezonunda Cagliari'de gösterdiği performansla dikkat çeken sol bek, ertesi yıl 22.8 milyon euro bedelle Juventus'a transfer oldu. Ancak kariyerine kiralık olarak devam eden oyuncu, Cagliari'nin ardından Genoa, Frankfurt ve Lazio gibi takımlarda da forma giydi. Pellegrini, Lazio kariyerinde şu ana kadar 55 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 2019 yılında 15 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan İtalyan futbolcunun güncel değeri ise 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor.

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