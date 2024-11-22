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Millilerin rakibi belli oldu! UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar çekildi

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Millilerin rakibi belli oldu! UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar çekildi
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play-off’taki rakibi çekilen kura ile belirlendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı adına; TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar kura çekimi töreninde hazır bulundu.

Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirleniyor.

A-B LİGİ KURALARI

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B-C LİGİ KURALARI

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C-D LİGİ PLAY-OFF'LARI

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.

A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.

C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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