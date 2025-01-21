Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Monaco - Aston Villa CANLI İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Monaco, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, hangi kanalda canlı izlenebileceği ve muhtemel 11’leri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Monaco, Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu karşılaşmanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONACO - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Monaco ile Aston Villa arasındaki mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”