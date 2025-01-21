Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Monaco - Aston Villa CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Monaco, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, hangi kanalda canlı izlenebileceği ve muhtemel 11’leri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Monaco, Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu karşılaşmanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, Monaco - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? MONACO - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Monaco ile Aston Villa arasındaki mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Monaco - Aston Villa CANLI İZLE TIKLA İZLE Kaynak: Haber Merkezi

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