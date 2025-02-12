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Oğuz Çetin kimdir, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçeli Oğuz Çetin yoğun bakımda!

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Oğuz Çetin kimdir, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçeli Oğuz Çetin yoğun bakımda!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı.  Fenerbahçe efsanesi ve Milli Futbolcu olan Oğuz Çetin, yoğun bakıma alındı.  Oğuz Çetin'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? Oğuz Çetin kimdir? Oğuz Çetin neden hastaneye kaldırıldı? İşte bütün detaylar…

Oğuz Çetin hangi hastanede?

Oğuz Çetin sağlık durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin'den üzen haber geldi. 61 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle İstanbul'daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Peki, Oğuz Çetin kimdir, ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Oğuz Çetin'in hastalığı ne?

Eski futbolcu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 61 yaşındaki efsane    futbolcu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in bilincinin açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

Oğuz Çetin kimdir?

15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Oğuz Çetin, Futbol ile  Almanya'nın SSV Bobingen takımında tanıştı. 1978 yılında Sakaryaspor'a transfer olarak takımın genç yeteneklerinden biri oldu. 1981 yılında da Sakaryaspor ile profesyonel oldu. 1988 yılında Türkiye Kupası'nı kazandı.  Fenerbahçe'de 1991-92 sezonunda takım kaptanlığını üstlendi. 1996-97 sezonunda İstanbulspor'a transfer edildi. İki yıl burada oynadıktan sonra, iki yıl da Adanaspor forması giydi ve sahalara veda etti.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin!

70 kez A milli oldu ve 33 defa sahaya kaptan olarak çıktı. A millî takımda oynadığı maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Ay Yıldızlı forma ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve 3 maçta forma giydi.

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