RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers’a konuk olacak. İlk karşılaşmada Kadıköy’de 3-1’lik mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, tur umutlarını Ibrox Stadyumu’na taşıdı. Zorlu deplasmanda, teknik direktör Jose Mourinho’nun ekibi, çeyrek finale yükselmek için önemli bir adım atmaya çalışacak. Fenerbahçe cephesinde, teknik ekibin sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merak konusu olurken, Rangers ise ilk maçtaki avantajını koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers'a konuk oluyor. Kadıköy'deki ilk maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, tur şansını İskoçya'ya taşıdı ve çeyrek finale çıkabilmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin tek golünü Djiku kaydederken, Rangers'ın galibiyet gollerini Dessers ve Cerny (2) attı. Şimdi ise teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zorlu deplasmanda skoru lehine çevirmeyi ve Avrupa'daki yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe cephesinde sakat ve cezalı oyunculardan gelen olumlu haberlerle moral bulunurken, ev sahibi Rangers ise ilk maçtaki avantajını koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği bu kritik maç öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri. Kaynak: Haber Merkezi

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