Samet Aybaba’dan açıklama: Gerçekleri açıklayacağım

Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı Samet Aybaba, “Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu“ dedi. Bu ayrılık sonrası siyah-beyazlı camiada da ipler gerildi...
Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta sürpriz iki ayrılık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"
3 Aralık 2023'te Hasan Arat yönetimiyle birlikte göreve başlayan Samet Aybaba'dan, kulübün ayrılık kararıyla ilgili açıklama geldi.
Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak dedi.
Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım.
CAMİADA TEPKİLER VAR
Kulübün efsane isimlerinden biri olan Aybaba'nın görevinden alınması siyah-beyazlı camiada da deprem etkisi yarattı.
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