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TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

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TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 1-0’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maç berabere sonlandı. İşte detaylar..

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Fernandes'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jevtovic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Bamgboye'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

Konyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

Maçta ikinci yarı başladı.

62'Sarı kart! Oguzhan Cakir sarı kartını Pedro Santos için kullandı.

66'Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Hamidou Keyta , çıkan oyuncu Yusuf Erdoğan.

66'Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Melih Ibrahimoglu, çıkan oyuncu Pedro Santos.

68' Hatayspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Vincent Aboubakar, çıkan oyuncu Abdulkadir Parmak.

73' İsabetsiz şut! Hatayspor Vincent Aboubakar ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

75' Oyuncu değişikliği! Riza Calimbay oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Bilal Boutobba, çıkan oyuncu Funsho Ibrahim Bamgboye.

77' Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Konyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Ufuk Akyol, sahayı terk eden oyuncu Danijel Aleksic.

78'Sarı kart! Hamidou Keyta maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

81'Sarı kart! Hatayspor takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Francisco Calvo.

78'Sarı kart! Hamidou Keyta maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

87'Oyuncu değişikliği! Recep Ucar oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Uğurcan Yazgılı, çıkan oyuncu Alassane Ndao.

90'1:1 Gol! 1-1. Vincent Aboubakar maça eşitlik getiren oyuncu.

Konya şehrinin ev sahipliği yaptığı maçta Oğuzhan Çakır son düdüğü çaldı ve maçın 1-1 bittiğini ilan etti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Ufuk Akyol, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Diack, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Abubakar, Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer (Konyaspor), Diack (Hatayspor)

Gol: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor)

Kaynak: İHA

  • #Atakaş Hatayspor #Trendyol Süper Lig #TÜMOSAN Konyaspor

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Yorumlar
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    Vatandaş kamil
    4 saat önce

    Bu konyaspor,toptan ruhsuzlasmıs,okadar kötü oyuncular var ki amatör bile olamaz,recep uçar değişiklik yaptın tamamen kötü oldu takım,bu blazer nasıl oyuncu bu adam olsa olsa kafes dövüşçüsü olur,defansta ki oyuncumuz zorla topu kafayla kornere atıyor,gol olacağı belli oldu bu adamın kaçıncı hatası resmen sabote ediyorlar,sende uyuyorsun,sende bu isi bilmiyorsun anlaşıldı

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