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Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut; “Zor bir maç olacağını biliyorduk”

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut; “Zor bir maç olacağını biliyorduk”
Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-0’lık skorla kazanılan Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Bulut, kritik maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi

Tümosan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-0'lık skorla kazanılan Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bulut, zorlu karşılaşmadan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Futbolcularımız zor olacağının bilincindeydi”

Adem Bulut, "Öncelikle deplasmanda güzel bir 3 puan aldık ve mutlu dönüyoruz. Buradan puanla dönmek güzel bir duygu. Zor bir karşılaşma olacağını daha önceden de söylemiştik. Bunu biz teknik ekiple ve hocamızla da görüşmüştük. Futbolcularımız da bunun bilincindeydi” dedi.

"Gol atamayınca rakip direnç kazanıyor”

Bulut, "Bu gibi maçlarda ilk dakikalarda gol bulmak gerekiyor. Bunu yapamayınca, zaman geçtikçe rakibin direnci artıyor. Haliyle gol bulmak da biraz zorlaşıyor. Maçın ikinci yarısı da bu şekilde oldu. Aslında iyi mücadele ettik. Az pozisyona girdik ama galip gelmeyi bildik” diye konuştu.

"Bu 3 puan sonraki süreci belirleyecek”

Adem Bulut, "Bence bu 3 puan, bizim için bundan sonraki sürecimizi belirleyecek. Çünkü önümüzde kritik bir Antalyaspor maçı var. Ondan sonra Rizespor ve Alanyaspor maçları gelecek. Bu periyottan ‘Az' demeyelim ama iyi puanlar çıkartmak istiyoruz. Bunu yapabilirsek ligin ikinci yarısına daha ümitle gideceğiz. İkinci yarıdaki bizim reaksiyonlarımız ve alacağımız puanlar birse aslında daha çok rahat ettirecek” ifadelerini kullandı.

"O tavmayı yaşamak istemiyoruz”

Bulut, "Ligin ikinci devresi gerçekten zor geçiyor. Geçen sene bir problem yaşadık. O travmayı yaşamak istemiyoruz. Camiamıza ve kendimize bunu yaşatmak istemiyoruz. İnşallah Antalyaspor maçını da kazanırsak devre arasına doğru biraz daha rahat gideceğimizi düşünüyorum” dedi.

 

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