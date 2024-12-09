Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz; “Hakemlerimiz de bize önlem alıyor”

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, karşılaşmanın İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler'i de hedef aldı.

"Anlayamadığım bir hakem performansı yaşıyoruz” diyen Ömer Korkmaz, "İç sahada özellikle bambaşka bir anlamsızlık var. Evimizde oynadığımız maçlarda tüm taktir hakları misafir takıma gidiyor. Antalyaspor maçının ilk yarısında 3-4 tane sarı kart göstermesi gereken pozisyonların tamamını es geçti. Rakip takımlar bize duran top vermemek adına özel hazırlık yapıyor. Ama hakemlerimiz de hazırlık yapıyor galiba. O bölgelerde yapılan birçok olayı görmezden geliyorlar. Yine icat edilen bir penaltı verildi aleyhimize. Maalesef bu icatlar da hep bizim aleyhimize oluyor. Ama bununla ilgili tüm müdahaleleri yapacağız” diye konuştu.

(Selman Kaya)