GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz; “Hakemlerimiz de bize önlem alıyor”

Selman Kaya
Muhabir
Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz; “Hakemlerimiz de bize önlem alıyor”

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, karşılaşmanın İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler'i de hedef aldı.

"Anlayamadığım bir hakem performansı yaşıyoruz” diyen Ömer Korkmaz, "İç sahada özellikle bambaşka bir anlamsızlık var. Evimizde oynadığımız maçlarda tüm taktir hakları misafir takıma gidiyor. Antalyaspor maçının ilk yarısında 3-4 tane sarı kart göstermesi gereken pozisyonların tamamını es geçti. Rakip takımlar bize duran top vermemek adına özel hazırlık yapıyor. Ama hakemlerimiz de hazırlık yapıyor galiba. O bölgelerde yapılan birçok olayı görmezden geliyorlar. Yine icat edilen bir penaltı verildi aleyhimize. Maalesef bu icatlar da hep bizim aleyhimize oluyor. Ama bununla ilgili tüm müdahaleleri yapacağız” diye konuştu.

(Selman Kaya)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER