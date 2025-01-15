Tümosan Konyaspor’da kongre günü! Ömer Korkmaz yola devam edecek mi?

Tümosan Konyaspor'da olağanüstü genel kurula saatler kaldı. Aşılamayan mali problemlerden dolayı ani bir kongre kararı alan yeşil-beyazlı kurmaylar saat 14.00'da toplanacak.
Konya'da özel bir otelde gerçekleştirilen kongreye yoğun katılım bekleniyor.
Tümosan Konyaspor'da yönetimin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Başkan Ömer Korkmaz'ın yola devam etmesi kuvvetli ihtimal olarak öne çıksa da listedeki isimlerde değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
İşte Konyaspor'un mevcut yönetim listesi;
ÖMER KORKMAZ - BAŞKAN
ADEM BULUT - 2. BAŞKAN
ÖNDER ÇINAR - BAŞKAN VEKİLİ
HALİL İBRAHİM İNCER - BAŞKAN VEKİLİ
MUSTAFA BAŞODA - BAŞKAN YRD. GENEL SEKRETER
OSMAN ÖZTÜRK - BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET ERYILMAZ - BAŞKAN YARDIMCISI
YUNUS DEREBAĞ - BAŞKAN YARDIMCISI
MAHMUT GÜZEL - BAŞKAN YARDIMCISI
ALİ TINKIR - AS BAŞKAN
MUSTAFA DUTAR - AS BAŞKAN
MEHMET ALİ GÖRGÜLÜ - AS BAŞKAN
HAMDİ PARMAK - AS BAŞKAN
OSMAN BAHAROĞLU - AS BAŞKAN
MUSTAFA DAMKACI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERKUT ÇAĞLAR ÇELİK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURİ KAYMAK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYŞE ATSAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET AYAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALİL BÖLÜKBAŞI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FERDİ KABAKCI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALPER SUNGUR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İşte Konyaspor'un yeni yönetim listesi;
1- ÖMER KORKMAZ
2- ADEM BULUT
3- MUHAMMET ALİ ATASEVER
4- AHMET AYAN
5- OSMAN BAHAROĞLU
6- MUSTAFA BAŞODA
7- ALİ ASKER AKSU
8- HAKAN BALCI
9- ÖNDER ÇINAR
10- FERDİ KABAKÇI
11- YUNUS KIRAÇ
12- MUSTAFA DAMKACI
13- MUSTAFA DUTAR
14- MEHMET ERYILMAZ
15- MEHMET ALİ GÖRGÜLÜ
16- MAHMUT GÜZEL
17- HALİL İBRAHİM İNCER
18- NURİ KAYMAK
19- YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI
20- HAMDİ PARMAK
21- ALİ TINKIR
22- OSMAN ÖZTÜRK
23- ALPER SUNGUR