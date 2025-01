Tümosan Konyaspor’da kongre günü! Ömer Korkmaz yola devam edecek mi?

Tümosan Konyaspor'da olağanüstü genel kurula saatler kaldı. Aşılamayan mali problemlerden dolayı ani bir kongre kararı alan yeşil-beyazlı kurmaylar saat 14.00'da toplanacak.

Konya'da özel bir otelde gerçekleştirilen kongreye yoğun katılım bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'da yönetimin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Başkan Ömer Korkmaz'ın yola devam etmesi kuvvetli ihtimal olarak öne çıksa da listedeki isimlerde değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

İşte Konyaspor'un mevcut yönetim listesi;

ÖMER KORKMAZ - BAŞKAN

ADEM BULUT - 2. BAŞKAN

ÖNDER ÇINAR - BAŞKAN VEKİLİ

HALİL İBRAHİM İNCER - BAŞKAN VEKİLİ

MUSTAFA BAŞODA - BAŞKAN YRD. GENEL SEKRETER

OSMAN ÖZTÜRK - BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET ERYILMAZ - BAŞKAN YARDIMCISI

YUNUS DEREBAĞ - BAŞKAN YARDIMCISI

MAHMUT GÜZEL - BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ TINKIR - AS BAŞKAN

MUSTAFA DUTAR - AS BAŞKAN

MEHMET ALİ GÖRGÜLÜ - AS BAŞKAN

HAMDİ PARMAK - AS BAŞKAN

OSMAN BAHAROĞLU - AS BAŞKAN

MUSTAFA DAMKACI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERKUT ÇAĞLAR ÇELİK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NURİ KAYMAK - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AYŞE ATSAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET AYAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALİL BÖLÜKBAŞI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FERDİ KABAKCI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ALPER SUNGUR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İşte Konyaspor'un yeni yönetim listesi;

1- ÖMER KORKMAZ

2- ADEM BULUT

3- MUHAMMET ALİ ATASEVER

4- AHMET AYAN

5- OSMAN BAHAROĞLU

6- MUSTAFA BAŞODA

7- ALİ ASKER AKSU

8- HAKAN BALCI

9- ÖNDER ÇINAR

10- FERDİ KABAKÇI

11- YUNUS KIRAÇ

12- MUSTAFA DAMKACI

13- MUSTAFA DUTAR

14- MEHMET ERYILMAZ

15- MEHMET ALİ GÖRGÜLÜ

16- MAHMUT GÜZEL

17- HALİL İBRAHİM İNCER

18- NURİ KAYMAK

19- YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI

20- HAMDİ PARMAK

21- ALİ TINKIR

22- OSMAN ÖZTÜRK

23- ALPER SUNGUR