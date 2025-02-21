Tümosan Konyaspor Kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Tümosan Konyaspor’un muhtemel 11’i!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor’un konuğu olacak. 22 Şubat Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 25. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisine çıkacak. Telafisi olmayan haftalarda boy gösteren Anadolu Kartalı, sezonun dönüm maçlarından birisinde Sivasspor'un konuğu olacak. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 23 puanla bir basamak altında 15. sırada bulunan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 22 Şubat Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Düdük, Zorbay Küçük'te

Sivasspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Bilal Gölen üstlenecek. Ali Yılmaz ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sivas'ta 5, Konya'da tek eksik

Sivasspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Sivasspor'da golcü oyuncu Rey Manaj ve sol bek Uğur Çiftçi kart cezaları; stoper Mehmet Albayrak, orta saha Tolga Ciğerci ve kanat Garry Rodrigues ise sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk Tümosan Konyaspor'da ise kart cezalısı olan Danijel Aleksic haricinde bir eksik bulunmuyor.

Sivasspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Ömer Erdoğan nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Sivasspor'un; Tümosan Konyaspor karşısında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sivas ekibinin kalesinde Ali Şaşal Vural (35), savunma 4'lüsünde Alaaddin Okumuş (23), Noah Sonko Sundberg (27), Achilleas Poungouras (44) ve Ziya Erdal (58), 2'li ön liberoda Charilaos Charisis (8) ve Samuel Moutoussamy (12), 3'lü orta alanda Emrah Başsan (17), Efkan Bekiroğlu (80) ve Veljko Simic (22), tekli forvette ise Fodé Koita'nın (55) görev alması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde genel olarak 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un; Sivasspor maçında orta sahayı daha güçlü tutmak için 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Jakub Slowik (27), sağ bekte yeni alınan genç oyuncu Abdurrahman Üresin (17), stoper tandeminde Adil Demirbağ (4) ve Josip Calusic (15), sol bekte Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic'in (16) yanına o bölgeyi güçlü tutmak için Riechedly Bazoer (20), 3'lü orta alanda ilk etapta rakibi yormak için Tunahan Taşcı (7), ilk yarıda skoru bulup tribünleri bozmak için tehlikeli şutları olan Pedrinho (8) ve topu ileri uçta tutması için Yusuf Erdoğan (10), tekli forvet hattında ise gol atması için Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)