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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: “Günün sonunda değerli bir puan Rize’den alınan puan’’

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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: “Günün sonunda değerli bir puan Rize’den alınan puan’’
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından yaptığı açıklamada “Günün sonunda değerli bir puan Rize’den alınan puan” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Rize deplasmanı, ülkenin zor deplasmanından birisi. Bunun farkında ve bilincindeydik. Baktığımızda bugün bizim açımızdan her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında 2 tane maç oynandı. İlk yarısı ile ikinci yarısı bir nevi siyahla beyaz gibi olan bir oyun. İlk yarı planımızı gerçekleştiremediğimiz bir yarı. Bunun ana sebebi de belki kazandığımız, ayağımızdaki topları maalesef hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik ve neticesinde bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı. Rizespor ilk yarı daha farklı skorla girebilirdi. Burada kalecinin ortaya koyduğu performans, kurtardığı penaltıyı da dahil edersek 1-0 ile girmemize vesile oldu. İkinci yarı tabii hem oyun hem oyuncu değişikliği ile başladığımız bir bölüm. Hatta ikinci yarıyı bile ikiye bölebilirim. 45 ile 60 arası oyunla 60'da 90 arası oyunların birbirinden tamamen farklı olduğu bir oyun. 45-60 arası hem golü bulduğumuz hem de daha başka pozisyonlar ürettiğimiz bir oyun. Genel anlamda ikinci yarıya başlarken oyuncularımıza bunun çevrilebildiği hissini vermeye çalıştık devre arasında. Gerek oyuncular gerekse oyuncu değişikliği bize o anlamda doğru pozitif cevaplar verdi. 60 ile 90 arası her iki tarafında pozisyonlar yakaladığı, bizim ikiyi bulabileceğimiz bölümler vardı. Rizespor'un net olmasa da yakaladığı pozisyonları vardı. Günün sonunda değerli bir puan Rize'den alınan puan” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

  • #Konyaspor #Recep Uçar

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