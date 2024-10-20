GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: Yediğimiz goller tamamen kendi hatalarımız nedeniyle

- Güncelleme Tarihi:

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak: Yediğimiz goller tamamen kendi hatalarımız nedeniyle
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında konuk olduğu Beşiktaş’a 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor’da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ancak bireysel hatalardan yedikleri goller sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, "Dengeli müsabaka olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz goller, tamamen kendi hatalarımız nedeniyle. Birinde oyuncumuz topa gitmedi, diğerinde de penaltıdan gol yedik. Mücadele gücümüz iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Keyifli bir müsabaka izlendiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz ve Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktaran Fatih Serkan Albayrak, daha öz güvenli oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

  • #Fatih Serkan Albayrak #Trendyol Süper Lig #TÜMOSAN Konyaspor

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER