Tümosan Konyaspor’un başarılı oyuncularından Pedrinho; “Rize’den 3 puanla dönmek istiyoruz”

Tümosan Konyaspor'un başarılı oyuncularından Pedrinho, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynanacak Rizespor maçıyla ilgili olarak konuştu. "Çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor” diyen Brezilyalı futbolcu, "Karşımıza iyi bir rakip var. Son maçlarına ve maçlarımıza baktığımız zaman gerçekten zor bir maç olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki hedefimiz var. Rize'den 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

"Kanatta daha rahatım”

Sahanın çeşitli bölgelerinde görev alabilen Pedrinho, kendisini kanatta daha rahat hissettiğini söyledi. Pedrinho, "Kanatta da oynadım, orta sahada da oynadım. Hocaların istediklerine göre ve maça göre pozisyon değiştirebiliyor. Fakat tabii ki kanıt oynadığım zaman daha kendimi tatmin olmuş hissediyorum” diye konuştu.

"Takımın hedefi bireysel hedefimin üstünde”

Kendi hedefleriyle ilgili olarak da konuşan Brezilyalı futbolcu, "Aslına baktığımız zaman buradaki bireysel hedefleri de göz önünde bulunabiliriz. Fakat bireysel hedeflerimiz takımın hedeflerinin altında. Avrupa hedefimiz var. Türkiye Kupası hedefimiz var. Büyük hedefimiz için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pedrinho'dan hakem yorumu

Bir basın mensubunun "Türk hakemlerini nasıl buluyorsunuz” soruna da cevap veren Pedrinho, "Hakemle ilgili yorum yapmayacağım. Ben çalışmaya devam ediyorum. Takım olarak çalışmaya devam ediyoruz. Hepsi bu” dedi.

(Mustafa İlker Şen)