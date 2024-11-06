Tümosan Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı; “Penaltıyla alakalı hiçbir şey yok”

Tümosan Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve 3-2 kazanılan Başakşehir maçının ardından Kontv’ye özel olarak konuştu. Kendisinin de içinde yer aldığı penaltı pozisyonunu da değerlendiren Yazğılı, “Nereden bakarsak bakalım penaltıyla alakalı hiçbir şey yok” dedi

Tümosan Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Süper Lig'in 11. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 3-2 kazanılan Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kontv'ye özel olarak konuşan Yazğılı, penaltı pozisyonu da dahil birçok konuya değindi.

"Çok iyi bir başlangıç yaptık”

Zorlu Başakşehir maçının değerlendirerek sözlerine başlayan Yazğılı, "Gerçekten bütün arkadaşlarımın emeğine ve yüreğine sağlık. Çok güzel bir galibiyet oldu. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı” dedi.

"Göztepe maçında da taçlandırmak istiyoruz”

Bu hafta sonu deplasmanda oynanacak Göztepe maçına da değinen Uğurcan Yazğılı, "Söylediğim gibi; Başakşehir karşısında güzel bir galibiyet aldık. İnşallah önümüzdeki hafta da Göztepe karşısında da kazanarak bu galibiyetimizi taçlandırmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek milli araya da güzel bir havayla girmiş oluruz” diye konuştu.

"Hakemi anlayamadık”

Kendisinin de içinde bulunduğu penaltı pozisyonunu anlatan Yazğılı; "Ben aslında çok bu tip şeyler konuşmayı sevmiyorum. Ama gerçekten hakemin neler yapmaya çalıştığını anlamadım. Bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullandı. Penaltı pozisyona baktığım zaman da; nereden tutarsak tutalım, nereden bakarsak bakalım penaltıyla alakalı hiçbir şey yok. Hatta daha öncesinde bana yapılan faul var” ifadelerini kullandı.

"Bu durumlar oyun içinde bizi düşürüyor”

Hakemin yönetim şeklini eleştiren Yazğılı; böyle durumların kendilerini oyundan düşürdüğünü belirtti. Yazğılı, "Bunlar ister istemez bizi oyunun içerisinde düşürüyor. Ama çok şükür bugün hakemi de yenmeye başardık. Bugün buraya gelen bütün taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor” dedi.

(Selman Kaya)