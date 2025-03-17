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Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş; “Sahaya çıkıp gerekeni yaptık’’

Selman Kaya
Muhabir
Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş; “Sahaya çıkıp gerekeni yaptık’’
Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Ertaş, "Hafta başından beri hocamızın bize inandırdığı tek şey sahaya çıkıp gerekeni yapmaktı. 8 kişi de kalsak 7 kişi de kalsak 3 puan alacağımıza hocamız bizi inandırdı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Milli aradan sonra yine çok önemli bir maçımız var. Bu maçta da üç puanla dönüp ligimize devam etmek istiyoruz” dedi.

"Rekabete bir adım daha katıldım”

Ertaş, Slowik ile olan rekabetiyle ilgili olarak, "Jakub Slowik ile güzel bir rekabet içerisindeyiz. Rekabete bir tık daha yaklaştım diyebilirim. İnşallah üzerine koyarak devam edebilirim. Bulduğum şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Takıma ne kadar faydalı olabiliyorsan benim için o kadar mutluluk verici. İnşallah böyle yükselerek devam ederim” diye konuştu.

(Selman Kaya) 

 

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