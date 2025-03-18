Tümosan Konyaspor’un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu; “Gaziantep maçına daha özgüvenli çıkacağız”

Tümosan Konyaspor’un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan ve destansı bir galibiyetle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından konuştu. İbrahimoğlu, Beşiktaş galibiyetinin ardından Gaziantep maçına daha özgüvenli çıkacaklarını söyledi

Tümosan Konyaspor'un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynan ve 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından konuştu. Özellikle maçı 9 kişi tamamlamalarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini ifade eden İbrahimoğlu; bu durumun kendileri için ekstra bir motive kaynağı olduğunu belirtti.

"Çok güzel mücadele ettik”

Beşiktaş maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Melih İbrahimoğlu, "Takım arkadaşlarımın ayağını ve yüreğine sağlık. Beşiktaş maçında çok güzel mücadele ettik. 11 kişi iken de çok iyi mücadele ettik. Sonra maalesef erken bir kırmızı kart gördük ama oyundan düşmedik. Sonra 9 kişi kaldık. Yine de kazanmasını bildik” dedi.

"Herkes rahatladı”

Kritik bir dönemden geçtiklerine dikkat çeken İbrahimoğlu, "Beşiktaş karşısında kazanarak nefes aldık aslında. Şimdi milli araya giriyoruz. Önümüzde bir izin süreci var. Kazandığımız için mutluyuz ve güzel bir izin geçireceğiz. Herkes rahatladı” diye konuştu.

"Gaziantep maçına ayrı motive olduk”

İbrahimoğlu, "İzinden döndükten sonra Gaziantep Futbol Kulübü ile evimizde karşılaşacağız. Beşiktaş maçının etkisiyle, Gaziantep maçına farklı bir motive ile çıkacağız. Ve İnşallah o maçtan da güzel bir galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)