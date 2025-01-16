Tümosan Konyaspor yeni bir sayfa açıyor!

Tümosan Konyaspor camiasına gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi! Sancılı geçen Olağanüstü Genel Kurul sürecini tamamlayan yeşil-beyazlı camia, rotasını tamamen Kasımpaşa maçına çevirdi
Tümosan Konyaspor camiası yeniden Süper Lig'e döndü! Ani alınan kararla Olağanüstü Genel Kurul sürecine geçen yeşil-beyazlı camia, Alanyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarına genel kurul stresiyle çıkmıştı. 15 Ocak Çarşamba günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul'un ardından Anadolu Kartal'da tüm dikkatler Süper Lig'e çevrildi.
Yeni bir sayfa!
Süper Lig'in 20. haftasında kendisi ve seyircisi önünde Kasımpaşa'yı ayarlayacak Tümosan Konyaspor, bu karşılaşmaya yeni bir sayfa açarak çıkacak. Sezonun ilk devresini kağıt üzerinde 20 puanla 15. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci devrenin ilk karşılaşması olan Kasımpaşa maçını kazanarak zorlu sürece galibiyetle başlamak istiyor.
Kasımpaşa maçı ne zaman?
Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak kritik karşılaşma da merak konusu oldu. Anadolu Kartalı'nın zorlu Kasımpaşa sınavı, 19 Ocak Pazar günü Konyaspor Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
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