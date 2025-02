Tümosan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan; “Birlik ve beraberlik zamanı”

Tümosan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Anadolu Kartalı'nın son zamanlarda yaşadığı hakem facialarının şehri ve takımı olumsuz etkilememesi gerektiğini, her problemde ayağa kalkan Konyaspor'un bugünleri de atlatacağını söyledi.

"Ne olursa olsun, kimse Konyaspor'un üstüne oynadığı oyunların sevincini yaşamayacaktır” diyen Şan, "Konya; medeniyetin, hoşgörünün barışın temsilcisi olan bir şehir. Bu şehrin takımı da Konyaspor'dur. Her Anadolu kulübü gibi zaman zaman sıkıntılı süreçlerden geçmiş, bugün de ne yazık ki facia denilebilecek hakem hatalarının kurbanı olmakta. Şartlar ne olursa olsun, bu takım mutlaka ayağa kalkacak ve rakiplerinin her zaman korkulu rüyası olacak. Pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Samsun maçında A'dan Z'ye her kurum kuruluş, bu maçta olmalı ve 42 bin kişilik stadyumumuz mutlaka doldurulmalıdır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi