Türk futbolunda kara gün! TÜMOSAN Konyaspor’dan maç sonrası tepki: “Maçı Bitirdi’’
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Bugün oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının ardından TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, maçla ilgili verilen kararlar eleştirilerek, “Maçı bitirdi’’ şeklinde bir yorum yapıldı.
TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, maçın sonucunu belirleyen hakem kararlarının futbola olan güveni zedelediğini belirtti.
Özellikle Konyaspor'un ofsayt nedeniyle iptal edilen golü ve maçın sonunda yaşanan hakem hataları, kulüp tarafından adaletin sağlanmadığı şeklinde değerlendirildi.
Kulüp, futbolun ruhuna ve doğruluğa zarar veren bu tür kararların, Türk futbolunun gelişimine engel olduğunu vurguladı.
TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak tepkisini dile getirdi.
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