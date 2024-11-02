Türkiye Halter Federasyonun başına Konyalı isim seçildi!
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Türkiye Halter Federasyonunda başkanlığa yeniden Talat Ünlü seçildi.
Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, gerçekleştirildi.
Seçimde başkanlık için mevcut başkan Talat Ünlü ile Mehmet Yılmaz yarıştı. Seçime federasyonun 299 delegesinden 274'ü katıldı
Kullanılan 274 oyun 191'ini alan Talat Ünlü, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mehmet Yılmaz 82 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.
Başkan Talat Ünlü, 3 yıl önce göreve başladıklarını ve bu süreçte güzel işler yaptıklarını belirterek, "Şahsıma vermiş olduğunuz 133 destek imzası ve bundan aldığım güçle yeniden aday oldum. Emanetinize bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak, bundan sonra da güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan emin olabilirsiniz." diye konuştu.
Konyalı Başkan Talat Ünlü'nün yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'na bir Konyalı isim daha seçildi. ANMEG Mütevellisi İlker Özkan, asil üyeler arasında yer aldı.
Başkan Talat Ünlü'nün yeni yönetim kurulunda Yasin Arslan, Necati Kılıç, ANMEG Mütevellisi İlker Özkan, Orhan Boltürk, Mehmet Şakir Uludağ, Hamdi Kesgin, Mehmet Genç, Kağan Şahin, Ümit Yıldız ve Ali Koray Büyükasar yer alıyor.
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