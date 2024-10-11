Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Karadağ milli maçı bugün mü?

Türkiye - Karadağ mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Montella’nın çalıştırdığı, A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılı bir form grafiği yakalarken bu başarısını Uluslar Ligi’nde de sürdürmeyi hedefliyor. İzlanda ve Galler maçlarından 4 puanla çıkan milliler, A Ligi 4. Grup’ta 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun diğer mücadelesinde İzlanda ve Galler karşı karşıya gelirken Ay-yıldızlılar, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Karadağ mücadelesinde gözler Galler maçında yıldızlaşan ve Benfica’daki performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu’nda olacak. Peki Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç ne zaman, saat kaçta ve bugün mü? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…

Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takım geride kalan 2 maçında 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederken grupta birinci sırada yer alıyor. Galler'in averajla önünde olan Montella'nın öğrencileri, bu avantajı sürdürmek istiyor. Grubun diğer mücadelesinde İzlanda ile Galler karşı karşıya gelirken A Milli Takım, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Grupta oynadığı ilk maçta Galler ile golsüz berabere kalan Türkiye, ikinci mücadelesinde ise İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Robert Prosinecki yönetimindeki Karadağ ise son olarak Galler deplasmanından 2-1 mağlubiyetle döndü. Galler'in kadrosunda Krstovic, Bubanja, Vukcevic, Rubezic gibi isimler bulunuyor. Peki Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve diğer ayrıntılar… MİLLİ TAKIM LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR Türkiye'nin Karadağ'ı konuk edeceği mücadele 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda bu hedefine ulaşacak. Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde ilk iki maç sonucunda 4 puan topladı. Milli takım grupta oynadığı ilk maçta Galler deplasmanından bir puanla dönerken İzlanda'yı ağırladığı mücadeleden ise 3-1 galibiyetle ayrıldı. Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak. Sırasıyla İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşacak milliler, puan sıralamasında zirvedeki yerini korumak istiyor. Uluslar Ligi puan durumu şu şekilde; 1-Türkiye - 4 puan 2-Galler - 4 puan 3-İzlanda - 3 puan 4-Karadağ - 0 puan TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım'ın Karadağ'ı konuk edeceği mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye - Karadağ arasında oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Mücadele Avrupa'da birçok kanaldan canlı yayınlanırken Türkiye'de ise TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Yurt dışında yaşayan Türk futbolseverler ise karşılaşmayı Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. BARIŞ ALPER FORMA GİYEBİLECEK A Milli Takım'da Galler mücadelesinde kırmızı kart gören ve İzlanda maçını kaçıran Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi. Montella'nın şans vermesi durumunda milli oyuncu sahadaki yerini alabilecek. İKİ OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi. A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Kaynak: Haber Merkezi

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