Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç için geri sayım

Türkiye-Macaristan milli maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan’ı konuk edecek. Uluslar Ligi’nde Macaristan ile yapacağı 2 maç sonunda tur atlamak isteyen milli takım, sahasında oynayacağı ilk maçı farklı kazanmak ve skor avantajını eline almak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında taraftarı önünde Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Çift maç eleme usulüne göre olan karşılaşmanın rövanşı 23 Mart'ta oynanacak. Milli takım rövanş maçı öncesinde ilk maçı kazanmak ve avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Türkiye, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak. Milli maçın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçı ise 23 Mart 2025 saat 20.00'da başlayacak. MAÇ BİLETİ NE KADAR? Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler Rams Park'ta oynanacak maçın biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi. ADAY KADRO BELLİ OLDU Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar: Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor) Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica) Kaynak: Haber Merkezi

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