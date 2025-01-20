UCI 2025 uluslararası takımlar listesi açıklandı! Kazananlar arasında Konya da var

Türkiye Bisiklet Federasyonu, yol bisikletinde Türkiye adına UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan takımları açıkladı.

Geçtiğimiz hafta 2025 yılının Yol, Pist ve Dağ Bisikleti takvimini açıklayan Türkiye Bisiklet Federasyonu, uluslararası yol bisikleti yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek UCI kıta takımları ve sporcu listelerini de duyurdu.UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzu'na uygun olarak Türkiye adına tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 3 UCI Kıta Takımı, 2025 Uluslararası UCI

takımlar listesinde yerini aldı. ProSeries yarışlara katılmak için UCI AntiDoping sistemine de dahil olan takımlar, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Pro Series kategorisinde uluslararası önemli müsabakalarda yarışabilecek.

Yol bisikletinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Türkiye (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), Spor Toto Cycling Team (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.

2025 yılında UCI yol bisikleti takımları bünyesinde erkekler kategorisinde 27 sporcu hem takımları hem de Türkiye için puan mücadelesi verecek. İlk sınavlarını hafta sonu düzenlenen sezon açılış yarışında Antalya'da veren sporcuları, 2025 sezonunda pelotonda yeni formalarıyla yer alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "2025 yılında Türkiye adına tescil edilen üç güzide takımımız ile UCI Kıta Takımları arasında yer almak hem sporcular hem de teknik ekipler açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu sayede, bireysel ya da milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı prestijli uluslararası yarışlara iştirak ederek ülkemizi temsil etme ve elde edilen puanlarla UCI sıralamasında daha üst basamaklara yükselmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu takımlarda bir gün yer alabilme hayali, genç sporcularımız için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır” dedi.

Türkiye adına tescil edilen UCI Kıta Takımları ve 2025 yılı sporcu kadrolar şöyle:

Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB)

Burak Abay

Can Ahmet Akpınar

Samet Bulut

Emin Mehmet Çiçek

Ali İhsan Egin

Muhammed Erkan

Batuhan Özgür

Mustafa Tarakçı

Emre Yunus Yılmaz

Ramazan Yılmaz

Spor Toto Cyclıng Team (STC)

Doğukan Arıkan

Mustafa Ayyorkun

Serdar Anıl Depe

Ferhat Emişci

Mustafa Said Erdemli

Ahmet Örken

Soylu Kaan Özkalbim

Feritcan Şamlı

Hamdi İbrahim Şekerci

Mustafa Tekin

Buğra Tahir Yiğit

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Türkiye (İBB)

Natnael Berhane

Baki Eren Doğan

Veysel Karani Kaya

Zeki Kaygısız

Petros Mengs

Eduardo Perez-L.Gonzalez

Arda Tekirdağ

Sefa Süleyman Temel

Emir Uzun

Even Yemane

Kaynak: İHA