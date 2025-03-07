Yavru Kartallar Orduspor’a Karşı Zorlu Sınav İçin Hazır!

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 23. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı 52 Orduspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 8 Mart Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Zorlu karşılaşma ne zaman?
21 puanla 11. sırada yer alan Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ile 45 puanla liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. 9 Mart Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. (Selman Kaya)