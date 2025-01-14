14 Ocak Salı günü televizyonda neler var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Bugün televizyon ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar izleyicilerini bekliyor? İşte 14 Ocak Salı günü için Türkiye’nin ana kanallarında yayınlanacak dizi ve programların detaylı akışı...

14 Ocak Salı günü TV yayın akışı

İşte 14 Ocak Salı günü için Türkiye'nin ana kanallarında yayınlanacak dizi ve programların saat saat detaylı akışı:

Kanal D

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

TRT 1

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Bir Gece Masalı

Star TV

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sen Ağlama İstanbul

NOW TV

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

Show TV

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar

14 Ocak Salı günü, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında izleyicilere geniş bir dizi ve program yelpazesi sunuluyor. Her zevke hitap eden yapımlar, gündüzden geceye kadar devam edecek.

Siz de favori dizinizi seçip bu akşamı keyifle geçirebilirsiniz!

Kaynak: Haber Merkezi