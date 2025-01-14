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14 Ocak Salı günü televizyonda neler var? Günün filmleri ve dizileri neler?

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14 Ocak Salı günü televizyonda neler var? Günün filmleri ve dizileri neler?
Bugün televizyon ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar izleyicilerini bekliyor? İşte 14 Ocak Salı günü için Türkiye’nin ana kanallarında yayınlanacak dizi ve programların detaylı akışı...

14 Ocak Salı günü TV yayın akışı

İşte 14 Ocak Salı günü için Türkiye'nin ana kanallarında yayınlanacak dizi ve programların saat saat detaylı akışı:

Kanal D

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

TRT 1

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Bir Gece Masalı

Star TV

09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Sen Ağlama İstanbul

NOW TV

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

Show TV

08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Bahar

14 Ocak Salı günü, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında izleyicilere geniş bir dizi ve program yelpazesi sunuluyor. Her zevke hitap eden yapımlar, gündüzden geceye kadar devam edecek.

Siz de favori dizinizi seçip bu akşamı keyifle geçirebilirsiniz!

Kaynak: Haber Merkezi

  • #14 Ocak Salı günü TV yayın akışı

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