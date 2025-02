14 Şubat Sevgililer günü mesajları | Sevgilinize anlamlı, romantik uzun ve kısa mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü için WhatsApp mesajları ve sözleri 2025

Sevgililer günü 14 Şubat’ta kutlanıyor. 14 Şubat, aşıkların birbirlerine sevgi ve takdirlerini gösterdiği, romantik hediyelerle, çiçeklerle veya anlamlı mesajlarla kutlanan bir gündür. İşte 14 Şubat Eğlenceli, Romantik, Komik, Duygusal eşe, nişanlıya, sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Sevgililer günü mesajları 2025 yılına özel resimli, görselli, gifli, romantik aşk dolu sözler haberimizde... Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize gönderilecek kısa mesajlar...

Sevgililer günü mesajları romantik, uzun, özel sözlerle dolu binlerce mesaj bulabilirsiniz.

Sevgililer Günü Tarihçesi

Sevgililer Günü kutlaması için pek fazla görüş bulunmaktadır. Ortaçağ inancında kuşların 14 Şubat'ta eşlerini seçmesi, Sevgililer Günü'nün bugün kutlanmasında dayanak oluşturmuştur.

Sevgililer Günü özelinde ilk tebrik kartları ise 16. YY'da ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllarda ise şirketler bu kartları seri üretim haline getirmişlerdir.

Sevgililer Günü'nün hikayesi nedir?

En bilinen efsaneye göre, Sevgililer Günü'nün kökeni 3. yüzyılda Roma'da yaşamış bir rahip olan Aziz Valentine'e dayanır. İmparator II. Claudius, askerlerin evlenmesini yasaklamıştı çünkü evli askerlerin savaşta daha az verimli olacağını düşünüyordu.

Ancak Aziz Valentine, bu yasağa karşı çıkarak gizlice evlenen çiftlerin nikahını kıymaya devam etti. Sonunda yakalanıp hapse atıldı ve 14 Şubat'ta idam edilmek üzere öldürüldü. Bu trajik olay, ona sevgiyi simgeleyen bir azizlik kazandırmış ve 14 Şubat, aşkın günü olarak kabul edilmiştir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ROMANTİK MESAJLAR

"Seninle her an daha özel, her gün daha güzel. Seni sevmenin tarifini hiçbir kelime anlatamaz."

"Birlikte geçirdiğimiz her saniye, bir ömre bedel. Seninle her şey daha parlak, seninle her şey daha anlamlı. Seni seviyorum!"

"Seninle olmak, dünyanın en güzel yerinde yaşamak gibi. Her anımız, kalbimin derinliklerine işliyor."

"Hayatımın en güzel anı seni tanımamla başladı. Ve seni her geçen gün daha çok seviyorum."

"Aşkımız, bir masal gibi. Ama seninle her anı gerçeğe dönüştürüyorum. Seni her şeyden çok seviyorum."

"Seninle her gün Sevgililer Günü. Çünkü her anım seninle daha güzel ve daha özel."

"Birlikte yaşlanmak, birlikte her anı paylaşmak… Her şey seninle çok daha anlamlı. Her zaman sevginin ışığı altında olalım."

"Hayatımda olman, en güzel hediye. Sevgililer Günü'nün en güzel kutlaması seninle olmak."

"Birlikte gülüp, birlikte ağlamak… İşte sana verdiğim en özel hediye: Bir ömür boyu yanımda olmanı diliyorum."

"Sen benim en değerli hazinemsin. Sevgililer Günü'nde, seninle geçireceğim her an, en büyük mutluluğum."

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN EĞLENCELİ & KOMİK MESAJLAR

"Hadi gel, bu Sevgililer Günü'nde birlikte gülümseyelim… Ama ben gülümsediğimde, senin kalbinin de hızlı atması gerek, anlaştık mı?"

"Beni sevmen çok mantıklı ama seni seviyor olmam daha da mantıklı! Bu Sevgililer Günü'nde, mantıklı kararlar alalım."

"Sana olan sevgim, Wi-Fi sinyalinden daha güçlü. Ama unutma, en güçlü bağlantı biziz!"

"Birlikte olduğumuz her anı seviyorum. Özellikle de birbirimize 'Nereye gidiyoruz?' diye sormadan gittiğimiz o anları!"

"Sana olan sevgim, kalori kadar fazla! Ama üzülme, bu Sevgililer Günü'nde birlikte tatlı yemeyi hak ediyoruz!"

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”

"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum... Sevgililer günümüz kutlu olsun."

"Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun."

Sevmek tamamlanmaktır. Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi