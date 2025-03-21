2025 Nevruz Bayramı ne zaman?? Nevruz nedir, gelenekleri nelerdir?

Nevruz Bayramı’nın ne zaman kutlanacağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma konusu oluyor. Bahar bayramı olarak bilinen Nevruz, her yıl belirli bir tarihte coşkuyla kutlanmaktadır. İlk olarak 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü simgeler. Peki, Nevruz Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak? Nevruz’un gelenekleri neler? İşte detaylar...

Nevruz, her yıl 21 Mart'ta coşku içinde kutlanan bir bayramdır. Birleşmiş Milletler, 23 Şubat 2010 tarihinde aldığı karar ile 21 Mart'ı Uluslararası Nevruz Günü olarak kabul etmiştir. Nevruz, ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında yer almış ve kökeni Farsçaya dayanır. Farsça "nev" (yeni) ve "ruz" (gün) kelimelerinin birleşiminden türemiş olup, anlamı "yeni gün" olarak kullanılmaktadır. Peki, Nevruz'un kutlanma gelenekleri nelerdir? İşte bu bayramla ilgili merak edilen detaylar...

NEVRUZ NEDİR?

Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok coğrafyada toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle yaşatılıyor.

Çin kaynaklarında, milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi o yıllara kadar dayandırılan nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor.

Kelime olarak "yeni gün" anlamına gelen bu özel günde, tabiatın canlanmasıyla yeni bir yılın başladığına ve ne kadar bolluk, bereket, yardımlaşma ve dayanışmayla geçirilirse tüm senenin o şekilde geçeceğine inanılıyor.

NEVRUZ GELENEKLERİ NELER?

Bugün Orta Asya, Anadolu, İran coğrafyasında yoğun kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri, nesilden nesile aktarılıyor.

Eski yılın bittiği, yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor. Eşya ve hayvanların da ruhlarının arınması için eşyalar tütsüleniyor, hayvanlar ateş arasından geçiriliyor.

Bugüne özel "nevruz sofrası" kuruluyor. Toplu halde oturulan sofrada, 7 çeşit yemek bulunuyor. Tüm yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi