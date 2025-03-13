2025’te Türkiye’de saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması ile saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması nedir?

Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha verimli yararlanmayı amaçlayan bir sistem olarak gündemdeki yerini koruyor. Saatlerin ileri ya da geri alınmasıyla yapılan bu uygulama, Türkiye’de uzun yıllardır tartışma konusu olmayı sürdürüyor. 2025’te yaz saati uygulamasında bir değişiklik olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Türkiye’de saatler ne zaman ileri alınacak? İşte bu konuya dair tüm detaylar…

Türkiye'de saatlerin ne zaman ileri alınacağı merak konusu oldu. Yaz saati uygulaması kapsamında Avrupa'da saatler mart ayında bir saat ileri alınacak. Peki, yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor? Türkiye'de saatler ileri alınacak mı? İşte, konuya dair bilgiler...

AVRUPA'DA YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla her yıl yaz saati uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda, saatler 30 Mart Cumartesi'yi 31 Mart Pazar'a bağlayan gece, saat 02.00'de bir saat ileri alınacak.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ NE ZAMAN, SAATLERİ İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye, 2016 yılından itibaren yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdiği için artık saatler ileri ya da geri alınmıyor.

Birçok ülke, enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla faydalanmak için yaz saati uygulamasını belirli zaman dilimlerinde uygularken, Türkiye bu sistemi sürekli olarak uygulamaya karar verdi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması, belirli bir ülke veya bölgede gün ışığını daha verimli kullanmak amacıyla saatlerin belirli dönemlerde değiştirilmesini ifade eder. Bu sistemde, sabahları gün ışığından daha az, öğleden sonraları ise daha fazla yararlanmak hedeflenir.

Genellikle yaz saati uygulaması kapsamında saatler ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

Bu fikir ilk kez 1895 yılında Yeni Zelandalı böcekbilimci George Vernon Hudson tarafından önerilmiş olup, zamanla birçok ülke tarafından benimsenmiştir. Ancak, yaz saati uygulamasının kullanımı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi