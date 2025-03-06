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2025 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

2025 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YÖKDİL sonuç haftasına girildi. 113 bin 667 adayın girdiği sınavda adaylar ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr“ internet adresinden ulaşabilecek. YÖKDİL 2025 sonuçları 6 Mart Perşembe günü duyurulacak. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL/1 sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM üzerinden ilan edilecek sonuçlar sonrası, Haziran ayında YÖKDİL/2 için başvurular başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sayfası sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sonuç açıklama takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

YÖKDİL'in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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