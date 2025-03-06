2025 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YÖKDİL sonuç haftasına girildi. 113 bin 667 adayın girdiği sınavda adaylar ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr“ internet adresinden ulaşabilecek. YÖKDİL 2025 sonuçları 6 Mart Perşembe günü duyurulacak. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
YÖKDİL/1 sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM üzerinden ilan edilecek sonuçlar sonrası, Haziran ayında YÖKDİL/2 için başvurular başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sayfası sorgulama ekranı...
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sonuç açıklama takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
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