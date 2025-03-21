21 Mart 2025 Cuma Mesajları: Dualı, Ayetli, Anlamlı ve Resimli Cuma Tebrikleri! En Güzel, Kısa ve Hadisli Hayırlı Cumalar Mesajları

Cuma gününün gelişiyle birlikte anlamlı ve güzel cuma mesajları yeniden gündeme geldi. Müslümanlar, bu mübarek günü tebrik etmek ve sevdiklerinin gönlünü hoş etmek için ayetli, hadisli, kısa ve etkileyici cuma mesajlarını tercih ediyor. Cuma tebriği göndermek isteyenler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden dualı, resimli ve anlam yüklü sözlerle hayırlı cumalar dileklerini iletiyor.

Cuma gününün İslam'daki özel konumundan dolayı, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok araştırılanlar arasında "en güzel cuma mesajları” yer aldı. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılabilecek yeni, ayetli, resimli ve manalı cuma sözlerini sizler için derledik. İşte, 21 Mart 2025'e özel en yeni ve en anlamlı cuma mesajları…

21 Mart 2025 Cuma Mesajları: Dualı, Ayetli, Anlamlı ve Resimli Cuma Tebrikleri

Cuma gününün gelişiyle birlikte anlamlı ve güzel cuma mesajları yeniden gündeme geldi. Müslümanlar, bu mübarek günü tebrik etmek ve sevdiklerinin gönlünü hoş etmek için ayetli, hadisli, kısa ve etkileyici cuma mesajlarını tercih ediyor. Cuma tebriği göndermek isteyenler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden dualı, resimli ve anlam yüklü sözlerle hayırlı cumalar dileklerini iletiyor.

Cuma gününün İslam'daki özel konumundan dolayı, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok araştırılanlar arasında "en güzel cuma mesajları” yer aldı. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşılabilecek yeni, ayetli, resimli ve manalı cuma sözlerini sizler için derledik. İşte, 21 Mart 2025'e özel en yeni ve en anlamlı cuma mesajları…

Dualı Cuma Mesajları – Mart 2025

"Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza. Melekler âmin desin dualarınıza. Hayırlı Cumalar.”

"Ömrümüzün hikâyesini yazan en büyük yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin.”

"Ey Rabbim! Sonsuz rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı, nurlu Cumalar.”

"Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duana. Cuma mübarek olsun.”

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları – Mart 2025

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân, 92)

"Cuma günü öyle bir an vardır ki, Müslüman bir kul o vakitte Allah'tan bir şey isterse, Allah mutlaka ona istediğini verir.” (Buhârî)

"Ya Rabbi, senin rızana uygun amellerle bereketli bir cuma geçirmeyi nasip eyle. Gönüllerimize ferahlık, dualarımıza kabul ihsan eyle.”

En Güzel ve Anlamlı Cuma Mesajları – Mart 2025



"Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar.”

"Allah'ım! Evlerimize huzur, kalplerimize sabır, gönlümüze ferahlık ver. Bizleri muhtaç etme, darda bırakma. Hayırlı Cumalar.”

"Müminin bayramı olan bu mübarek Cuma günü, dualarımızın kabulüne, sevdiklerimizin huzuruna vesile olsun inşallah.”

"Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günü vesilesiyle bizleri affına mazhar eyle. Kalplerimize iman, soframıza bereket, hayatımıza huzur ver.”

Resimli Cuma Mesajları ve Sosyal Medya Paylaşımları İçin Sözler – Mart 2025



"Umutsuz kapılar vardır, açılmaz; Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.”

"Öyle bir dua et ki, günahın tövbenin büyüklüğünden utansın. Şeytandan Rabbine sığın ki, nefsin seni değil; sen nefsini yanasın.”

"Rabbim! Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda ihsan eyle. Dualarımızı geri çevirme Ya Rabbi. Hayırlı Cumalar.”

Ramazan Ayına Özel Cuma Mesajları – Mart 2025

"Ramazan'ın ilk Cuma'sı mübarek olsun. Rabbim bu ayı; rızkımıza bolluk, gönlümüze ferahlık, ömrümüze bereket vesilesi eylesin.”

"Allah'ım! Senden faydalı ilim, helal rızık ve makbul dua istiyorum. Ramazan-ı şerifte dualarımızı kabul eyle.”

"Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu anı en güzel dileklerle Rabbimize arz etmeyi nasip eyle. Hayırlı Ramazanlar.”

Kaynak: Haber Merkezi