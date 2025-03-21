21 Mart’ta En Uzun Gece mi, Gündüz mü? 21 Mart Ekinoksu Nedir, Özellikleri Nelerdir?

21 Mart ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesiyle birlikte doğada önemli bir dönüşümün başladığı tarih olarak bilinir. Bu özel gün, Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın, Güney Yarım Küre’de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir?

Ekinoks, her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşir ve bu tarihlerde Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer. Bu durum, dünyanın her yerinde gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesine neden olurken, mevsimsel değişimlerin de habercisidir.

21 Mart'ta En Uzun Gece mi, Gündüz mü?

21 Mart ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu özel bir tarihtir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler gecelerden uzun olmaya, Güney Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Yani, 21 Mart'ta tam bir denge yaşanırken, sonrasında yarım kürelere göre süreler değişir.

21 Mart Ekinoksu Nedir, Özellikleri Nelerdir?

21 Mart tarihi, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği ekinoks anı olarak dikkat çekiyor. Yılda iki kez gerçekleşen bu doğa olayıyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de ise sonbahar mevsimi başlıyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda neler olur, hangi değişimler yaşanır?

21 Mart Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir?

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a tam 90° açıyla düşer.

Ekvator'da gölge boyu sıfır olur.

Kuzey Yarım Küre'de gündüzler, Güney Yarım Küre'de ise geceler uzamaya başlar.

Bu tarih Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcıdır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit olur.

Güneş her iki kutup noktasında da ufukta görünür.

Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüz, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gece başlar.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik geldiği, aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ve gece ile gündüzün eşitlendiği doğa olayıdır. Her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde olmak üzere iki kez yaşanır. Bu dönemler, mevsim geçişlerinin en belirgin olduğu zamanlardır.

Kaynak: Haber Merkezi