GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

21 Mart’ta En Uzun Gece mi, Gündüz mü? 21 Mart Ekinoksu Nedir, Özellikleri Nelerdir?

21 Mart’ta En Uzun Gece mi, Gündüz mü? 21 Mart Ekinoksu Nedir, Özellikleri Nelerdir?
21 Mart ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesiyle birlikte doğada önemli bir dönüşümün başladığı tarih olarak bilinir. Bu özel gün, Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın, Güney Yarım Küre’de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir?

Ekinoks, her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşir ve bu tarihlerde Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer. Bu durum, dünyanın her yerinde gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesine neden olurken, mevsimsel değişimlerin de habercisidir.

21 Mart'ta En Uzun Gece mi, Gündüz mü?

21 Mart ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu özel bir tarihtir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler gecelerden uzun olmaya, Güney Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Yani, 21 Mart'ta tam bir denge yaşanırken, sonrasında yarım kürelere göre süreler değişir.

21 Mart Ekinoksu Nedir, Özellikleri Nelerdir?

21 Mart tarihi, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği ekinoks anı olarak dikkat çekiyor. Yılda iki kez gerçekleşen bu doğa olayıyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de ise sonbahar mevsimi başlıyor. Peki, 21 Mart ekinoksunda neler olur, hangi değişimler yaşanır?

21 Mart Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir?

  • Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a tam 90° açıyla düşer.
  • Ekvator'da gölge boyu sıfır olur.
  • Kuzey Yarım Küre'de gündüzler, Güney Yarım Küre'de ise geceler uzamaya başlar.
  • Bu tarih Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcıdır.
  • Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
  • Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit olur.
  • Güneş her iki kutup noktasında da ufukta görünür.
  • Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüz, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gece başlar.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik geldiği, aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ve gece ile gündüzün eşitlendiği doğa olayıdır. Her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde olmak üzere iki kez yaşanır. Bu dönemler, mevsim geçişlerinin en belirgin olduğu zamanlardır.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER