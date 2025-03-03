3 Mart Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Akşehir, Ereğli, Karapınar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Konya’nın bazı ilçelerinde 3 Mart 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Meram Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (MEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir ilçelerinde belirli mahallelerde farklı sürelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, Konya’da elektrikler ne zaman gelecek? Konya’da elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte Konya’daki Karatay, Meram, Selçuklu, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir elektrik kesintisi listesi.

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MART PAZARTESİ 2025 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerle ilgili bilgileri resmi internet sitesinde paylaşıyor. Konya'da yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintilerinden haberdar olarak günlük planlarını aksatmamak istiyor. MEDAŞ, 3 Mart 2025 Pazartesi günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. Konya'da büyük elektrik kesintisi: O ilçelere elektrik verilmeyecek! KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE KESİNTİ OLACAK? (TIKLA ÖĞREN) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), 3 Mart 2025 tarihinde Konya'nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapacağını duyurmuştur. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir: TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

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