3 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda ne var? Bu akşam hangi dizler var? 3 Mart TV yayın akışı listesi

3 Mart Pazartesi günü televizyon yayın akışları, izleyiciler için zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Gündüz kuşağından gece kuşağına kadar çeşitli programlar, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanallar, farklı kategorilerdeki programları ile ekran başındaki izleyicileri cezbediyor.
Ayrıca, Trendyol Süper Lig maçları da futbol severlerin ilgisini çekiyor. İşte, 3 Mart Pazartesi günü yayınlanacak diziler ve programlarla ilgili detaylı tv yayın akışı.
3 MART KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
3 MART STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer / Tekrar
3 MART NOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler / Yeni Bölüm
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Dokuz Oğuz
23:15 Orta Sayfa
3 MART ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları / Yeni Bölüm
00:20 Kuruluş Osman
3 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti / Yeni Bölüm
00:15 Akılalmaz / Yabancı Sinema
3 MART TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
13:45 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm
00:15 Dizi
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi