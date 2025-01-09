9 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı! TV8,Kanal D, TRT1, ATV, Show TV, Star TV, Now TV kanallarında bugün ne var?

9 Ocak 2025 tarihli TV yayın akışı listesi, televizyon izleyicilerinin merak konusu. Günün programlarını öğrenmek isteyenler, ekran karşısına geçmeden önce hangi kanalda hangi içeriklerin yayınlanacağını araştırıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’in yayın akışları. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? Hangi diziler ekrana gelecek?

Bugün Televizyonda Neler Var? Televizyon izleyicileri, 9 Ocak Perşembe günü ekranlarda yer alacak dizi, film ve yarışma programlarını öğrenmek için yayın akışlarını takip ediyor. Özellikle akşam saatlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenler için TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'in yayın listeleri dikkatle inceleniyor. Hangi yapımların ekranlarda yer alacağını öğrenmek isteyenler için detayları derledik. 9 Ocak Perşembe akşamında, televizyon kanallarında farklı türde yapımlar yer alacak. İzleyiciler, günün stresini atmak ve akşamlarını değerlendirmek için sevdikleri dizileri, filmleri veya eğlence programlarını tercih ediyor. Bu nedenle, "Bugün hangi dizi var?" veya "Televizyonda ne izlenir?" soruları sıkça soruluyor. Türkiye'nin popüler kanalları, bu sorulara yanıt olabilmek adına güncel yayın akışlarını paylaşmaya devam ediyor. BUGÜN TV'DE NE VAR? TRT 1 YAYIN AKIŞI (9 OCAK) 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Yabancı Sinema "Aşk Tarifi" ATV YAYIN AKIŞI (9 OCAK) 08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kayıp Şehir KANAL D YAYIN AKIŞI (9 OCAK) 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri SHOW TV YAYIN AKIŞI (9 OCAK) 08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp STAR TV YAYIN AKIŞI (9 OCAK) 09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı TV8 YAYIN AKIŞI (9 OCAK) 07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye Kaynak: Haber Merkezi

#yayın akışı

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