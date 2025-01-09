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9 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı! TV8,Kanal D, TRT1, ATV, Show TV, Star TV, Now TV kanallarında bugün ne var?

9 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı! TV8,Kanal D, TRT1, ATV, Show TV, Star TV, Now TV kanallarında bugün ne var?
9 Ocak 2025 tarihli TV yayın akışı listesi, televizyon izleyicilerinin merak konusu. Günün programlarını öğrenmek isteyenler, ekran karşısına geçmeden önce hangi kanalda hangi içeriklerin yayınlanacağını araştırıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’in yayın akışları. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? Hangi diziler ekrana gelecek?

Bugün Televizyonda Neler Var?

Televizyon izleyicileri, 9 Ocak Perşembe günü ekranlarda yer alacak dizi, film ve yarışma programlarını öğrenmek için yayın akışlarını takip ediyor. Özellikle akşam saatlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenler için TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'in yayın listeleri dikkatle inceleniyor. Hangi yapımların ekranlarda yer alacağını öğrenmek isteyenler için detayları derledik.

9 Ocak Perşembe akşamında, televizyon kanallarında farklı türde yapımlar yer alacak. İzleyiciler, günün stresini atmak ve akşamlarını değerlendirmek için sevdikleri dizileri, filmleri veya eğlence programlarını tercih ediyor. Bu nedenle, "Bugün hangi dizi var?" veya "Televizyonda ne izlenir?" soruları sıkça soruluyor. Türkiye'nin popüler kanalları, bu sorulara yanıt olabilmek adına güncel yayın akışlarını paylaşmaya devam ediyor.

BUGÜN TV'DE NE VAR?

trt1

TRT 1 YAYIN AKIŞI (9 OCAK)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Yabancı Sinema "Aşk Tarifi"

ATV YAYIN AKIŞI (9 OCAK)

08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kayıp Şehir

KANAL D YAYIN AKIŞI (9 OCAK)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (9 OCAK)

08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (9 OCAK)

09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI (9 OCAK)

07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye

Kaynak: Haber Merkezi

  • #yayın akışı

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