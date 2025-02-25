A101 27 ŞUBAT ALDIN ALDIN ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ | 27 Şubat Perşembe A101’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 125 cc Benzinli Motosiklet, Oppo Cep Telefonu, Taşınabilir Dizel Isıtıcı, Filtre Kahve Makinesi...

A101, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayınladı. Bu hafta Perşembe günü mağaza raflarında yerini alacak Aldın Aldın aktüel katalogunda birçok farklı ürün öne çıkıyor. Yayımlanan katalogda dikkat çeken ürünler arasında Buhar Kazanlı Ütü, El Bakım Seti, Filtre Kahve Makinesi, 125 cc Benzinli Motosiklet, Taşınabilir Dizel Isıtıcı, Oppo Cep Telefonu, Yarış Similatörü Kokpit, Gaming Direksiyon Pedal ve Vites Seti gibi seçenekler bulunuyor.
İşte 27 Şubat tarihli A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan tüm ürünlerin tam listesi...
22-28 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Nuh'un Ankara Makarna Çeşitleri 20 TL
Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 109 TL
Tarabya Kaşar Peyniri 500 G 134,50 TL
Peynes Süzme Beyaz Peynir 500 G 69,50 TL
Öncü Tatlı Biber Salçası 900 G 115,90 TL
Çaykur Rize Turist Çay 500 G 99 TL
Torku Beyaz Peynir 1 Kg 185 TL
Doyfarm Piliç Büfe Salam 850 G 60 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 69 TL
Vanish Kosla Oxi Action Renkliler Leke Çıkarıcı 1 L 135 TL
22-28 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU
Eti Browni Intense Gold Çikolatalı Kek 48 G 15 TL
Eti Popkek Muzlu Kek 60 G 7,50 TL
Eti Finger Bisküvi 900 G 87 TL
Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 G 50 TL
Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 G 24 TL
Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 G 28 TL
Colgate Anticavity Çocuk Diş Macunu 50 Ml 39 TL
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 Ml 65 TL
Colgate Max White Diş Macunu 75 Ml 60 TL
Colgate Max White Diş Macunu 75 Ml 60 TL
Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 71 TL
10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
Hasata Baldo Pirinç 1000 G 74,50 TL
Seyidoğlu Pekmez 700 G 99,50 TL
Seyidoğlu Tahin 550 G 79,50 TL
22-28 ŞUBAT BİTMEDEN AL KATALOĞU
Ustasından Çorba 12,50 TL
Sebzeli Çeşni 200 g 19,50 TL
Kaanlar Yağlı Siyah Zeytin 1KG 185 TL
Koska Sade Helva 175 g 36 TL
Hun Kakaolu Kürek Helva 400 g 40 TL
22-28 ŞUBAT BİTMEDEN AL KATALOĞU
Brid Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu 196,50 TL
Pril Bulaşık Makinesi Jeli 1080 ml 165 TL
Omo Active Toz Deterjan 6 KG 324,50 TL
A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
SEG Buzdolabı 11.499 TL
Flavel Buzdolabı 14.499 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL
Akel Termostatlı Fırın 1.699 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL
Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL
El Bakım Seti 249 TL
A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
125 cc Benzinli Motosiklet 49.990 TL
JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
Hı-Level 43 İnç 4K Ultra HD TV 9.999 TL
Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.599 TL
Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5KW 5.499 TL
A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Yarış Similatörü Kokpit 29.999 TL
Gaming Direksiyon Vites ve Pedal Seti 9.999 TL
Gaming Monitör 9.999 TL
Apex Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL
A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL
Çok Amaçlı Kase 99,50 TL
Tava ve Sahan Seti 599 TL
Çelik Termos 349 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL
Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL
A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL
Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 15.999 TL
Elektrikli Çocuk Motosikleti 12.990 TL
Oyuncak Büyük Bloklar 76 Parça 299 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 369 TL
Kurbağa Denge Oyunu 119 TL
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi