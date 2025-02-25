GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

A101 27 ŞUBAT ALDIN ALDIN ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ | 27 Şubat Perşembe A101’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 125 cc Benzinli Motosiklet, Oppo Cep Telefonu, Taşınabilir Dizel Isıtıcı, Filtre Kahve Makinesi...

A101 27 ŞUBAT ALDIN ALDIN ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ | 27 Şubat Perşembe A101’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 125 cc Benzinli Motosiklet, Oppo Cep Telefonu, Taşınabilir Dizel Isıtıcı, Filtre Kahve Makinesi...
A101, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. Hafta sonu satışa sunulan indirimli ürünlerin yanı sıra 27 Şubat Perşembe günü A101 mağazalarında raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin listesi de belli oldu. İşte 27 Şubat Perşembe günü A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan tüm ürünlerin tam listesi...

A101, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayınladı. Bu hafta Perşembe günü mağaza raflarında yerini alacak Aldın Aldın aktüel katalogunda birçok farklı ürün öne çıkıyor. Yayımlanan katalogda dikkat çeken ürünler arasında Buhar Kazanlı Ütü, El Bakım Seti, Filtre Kahve Makinesi, 125 cc Benzinli Motosiklet, Taşınabilir Dizel Isıtıcı, Oppo Cep Telefonu, Yarış Similatörü Kokpit, Gaming Direksiyon Pedal ve Vites Seti gibi seçenekler bulunuyor.

İşte 27 Şubat tarihli A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan tüm ürünlerin tam listesi...

22-28 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Nuh'un Ankara Makarna Çeşitleri 20 TL

Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 109 TL

Tarabya Kaşar Peyniri 500 G 134,50 TL

Peynes Süzme Beyaz Peynir 500 G 69,50 TL

Öncü Tatlı Biber Salçası 900 G 115,90 TL

Çaykur Rize Turist Çay 500 G 99 TL

Torku Beyaz Peynir 1 Kg 185 TL

Doyfarm Piliç Büfe Salam 850 G 60 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 69 TL

Vanish Kosla Oxi Action Renkliler Leke Çıkarıcı 1 L 135 TL

22-28 ŞUBAT A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU

Eti Browni Intense Gold Çikolatalı Kek 48 G 15 TL

Eti Popkek Muzlu Kek 60 G 7,50 TL

Eti Finger Bisküvi 900 G 87 TL

Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 G 50 TL

Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 G 24 TL

Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 G 28 TL

Colgate Anticavity Çocuk Diş Macunu 50 Ml 39 TL

Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 Ml 65 TL

Colgate Max White Diş Macunu 75 Ml 60 TL

Colgate Max White Diş Macunu 75 Ml 60 TL

Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 71 TL


 

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Hasata Baldo Pirinç 1000 G 74,50 TL

Seyidoğlu Pekmez 700 G 99,50 TL

Seyidoğlu Tahin 550 G 79,50 TL

22-28 ŞUBAT BİTMEDEN AL KATALOĞU

Ustasından Çorba 12,50 TL

Sebzeli Çeşni 200 g 19,50 TL

Kaanlar Yağlı Siyah Zeytin 1KG 185 TL

Koska Sade Helva 175 g 36 TL

Hun Kakaolu Kürek Helva 400 g 40 TL

22-28 ŞUBAT BİTMEDEN AL KATALOĞU

Brid Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu 196,50 TL

Pril Bulaşık Makinesi Jeli 1080 ml 165 TL

Omo Active Toz Deterjan 6 KG 324,50 TL

A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

SEG Buzdolabı 11.499 TL

Flavel Buzdolabı 14.499 TL

Flavel Çamaşır Makinesi 9.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL

Akel Termostatlı Fırın 1.699 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL

Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL

El Bakım Seti 249 TL

A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

125 cc Benzinli Motosiklet 49.990 TL

JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL

Hı-Level 43 İnç 4K Ultra HD TV 9.999 TL

Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.599 TL

Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5KW 5.499 TL

A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Yarış Similatörü Kokpit 29.999 TL

Gaming Direksiyon Vites ve Pedal Seti 9.999 TL

Gaming Monitör 9.999 TL

Apex Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL

Çok Amaçlı Kase 99,50 TL

Tava ve Sahan Seti 599 TL

Çelik Termos 349 TL

Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL

Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL

A101 27 ŞUBAT PERŞEMBE ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL

Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 15.999 TL

Elektrikli Çocuk Motosikleti 12.990 TL

Oyuncak Büyük Bloklar 76 Parça 299 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 369 TL

Kurbağa Denge Oyunu 119 TL

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #27 şubat a101 aktüel

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir