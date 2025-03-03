Adana İftar Vakti Ne Kadar, Kaç Saat Kaldı? Adana Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Adana İftar Vakti
3 Mart 2025 tarihinde Adana’da iftar saati 18:41’dir. Bu saatte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Oruç tutanlar için bu vakit, iftar yapmanın tam zamanı olacaktır.
Adana İftar Vakti Ne Kadar, Kaç Saat Kaldı?
3 Mart 2025 Adana iftar vakti 18:41'dir. Eğer şu an saat 15:00 ise, iftara yaklaşık 3 saat 41 dakika kaldı. Adana'da oruç tutanlar, bu saatte akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacaklardır.
Adana Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
3 Mart 2025 tarihinde Adana'da akşam ezanı saati 18:41'dir. Bu saatte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacaktır. Adana'da 3 Mart 2025'te iftar saatiyle akşam ezanı saati aynıdır.
3 Mart 2025 Adana İftar Vakti
3 Mart 2025 tarihinde Adana'da iftar saati 18:41'dir. Oruç tutanlar, bu saatte akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacaklardır. Adana'daki iftar vakti, akşam ezanı saatiyle özdeştir ve bu saatte iftar yapılması gerekmektedir.
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