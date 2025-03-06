AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın bu ilçelerinde elektrikler kesiliyor! Hazırlıklı olun

MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Aksaray'ın bu ilçelerine bu tarihte elektrik verilmeyecek.
Aksaray'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Aksaray 6 Mart 2025 elektrik kesintileri...
MEDAŞ çalışmanın, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı enerji sağlanabilmesi adına gerçekleştirildiğini açıkladı.
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
6 MART AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ESKİL
06.03.2025 09:30 - 06.03.2025 15:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ BİLİNMEYEN Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ADALET Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ KONYA Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ MİMAR SİNAN Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ TAŞKESİK Caddesi
AKSARAY ESKİL MİMAR SİNAN MAHALLESİ GÖLBEZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL MİMAR SİNAN MAHALLESİ SOKARIKLI KümeEvleri
AKSARAY ESKİL MİMAR SİNAN MAHALLESİ TOL KümeEvleri
AKSARAY ESKİL SAĞSAK KÖYÜ, SAĞSAK KÜMESİ MEVKİİ
06.03.2025 11:00 - 06.03.2025 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ BAKALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ DOYBALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL BAŞARAN KÖYÜ
AKSARAY ESKİL BAYRAMDÜĞÜN KÖYÜ, BAYRAMDÜĞÜN KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ DOYBALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL GÜMÜŞDÜĞÜN KÖYÜ GÜMÜŞ DÜGÜN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL GÜNEŞLİ KÖYÜ, BEZİRCİ YAYLASI YAYLA EVLERİ
AKSARAY ESKİL GÜNEŞLİ KÖYÜ, DERE YAYLASI YAYLA EVLERİ
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ KÖŞK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ ORTAKUYU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ SICAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ SIRATAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ TOPÇAKIL KümeEvleri
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ADALET Sokak
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ ARİFLER KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ BOZOĞLAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ BÜYÜK GÖZLÜK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ KÜÇÜK GÖZLÜK KümeEvleri
06.03.2025 16:30 - 06.03.2025 18:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL BAŞARAN KÖYÜ
AKSARAY ESKİL BÜĞET KÖYÜ
AKSARAY ESKİL CUMHURİYET MAHALLESİ ADA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ 13 NOLU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ BİLİNMEYEN Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ BÜYÜK ERDOĞDU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ ERDOĞDU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ EŞMEKAYA Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ KÜÇÜK ERDOĞDU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ SÜLEYMANCIK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ YENİCE KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ 32 NOLU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ AKSARAY Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ ÇALDIRAN Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ GÜNEŞLİ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ SİTELER Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ SÜLEYMANCIK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YENİ MAHALLESİ 10 NOLU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YENİ MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YENİ MAHALLESİ ÇANAKKURDAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ AKKAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ ALİ KUŞÇU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ YAĞCILAR KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KÜÇÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL GÜMÜŞDÜĞÜN KÖYÜ GÜMÜŞ DÜGÜN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ ALAGÖZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ KÜÇÜK SEKERLER KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KARŞIYAKA MAHALLESİ AKGÖL KümeEvleri
MERKEZ
06.03.2025 09:00 - 06.03.2025 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BAĞLI KÖYÜ BAĞLI1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BAĞLI KÖYÜ BAĞLI15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BAĞLI KÖYÜ BAĞLI2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BAĞLI KÖYÜ BAĞLI5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BAĞLI KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ
06.03.2025 09:30 - 06.03.2025 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY MAHALLESİ 8618 Sokak
AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY MAHALLESİ 8619 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY MAHALLESİ 8623 Sokak
06.03.2025 11:00 - 06.03.2025 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BOZCATEPE KÖYÜ
06.03.2025 13:30 - 06.03.2025 16:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ARATOL İSTİKLAL MAHALLESİ 135 / NECMETTİN ERBAKAN Bulvarı
AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY MAHALLESİ 131 Caddesi
AKSARAY MERKEZ BAHÇESARAY MAHALLESİ 135 / NECMETTİN ERBAKAN Bulvarı
06.03.2025 14:30 - 06.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ AKHİSAR KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ ŞELALE Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ YEŞİL Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, FATİH MAHALLESİ ZEYTİNLİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ 23 NİSAN Caddesi
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ AYDIN Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ÇAMLICA Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ÇANAKKALE Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ÇEVRE YOLU Caddesi
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ GÜRBÜZ Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ HASANDAĞI Caddesi
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ HAVVA KULAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ MALAZGİRT Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ NİLÜFER Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ORDU Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ÖMER KAŞİF NALBANTOĞLU Caddesi
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ SALKIM Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ SOFULAR Sokak
AKSARAY MERKEZ SAĞLIK BELDESİ, YENİMAHALLE MAHALLESİ ZAFER Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi