AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın bu ilçelerinde elektrikler kesiliyor! Medaş tarih verdi

MEDAŞ çalışmanın, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı enerji sağlanabilmesi adına gerçekleştirildiğini açıkladı.
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
Kesintiler ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:
GÜLAĞAÇ
27.02.2025 12:30 - 27.02.2025 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR KÖYÜ
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR KÖYÜ AKMEZAR 10 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR KÖYÜ AKMEZAR 2 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR KÖYÜ AKMEZAR 20 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR KÖYÜ AKMEZAR 44 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜLAĞAÇ AKMEZAR KÖYÜ AKMEZAR 5 SOKAK Sokak
MERKEZ
27.02.2025 09:00 - 27.02.2025 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK/22 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK10/11 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK12 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK18 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK21 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK23 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK28 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK29 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK30 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK32 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK33 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK34 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK43 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK44 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK46 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK47 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK56 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK56/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ YENİYOL6 SOKAK Sokak
27.02.2025 09:00 - 27.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ HACILAR HARMANI MAHALLESİ 12 Bulvarı
AKSARAY MERKEZ HACILAR HARMANI MAHALLESİ 49 / SELÇUK Caddesi
AKSARAY MERKEZ HACILAR HARMANI MAHALLESİ 5 / KONYA Bulvarı
AKSARAY MERKEZ HACILAR HARMANI MAHALLESİ 5736 Sokak
AKSARAY MERKEZ HACILAR HARMANI MAHALLESİ 72 Caddesi
AKSARAY MERKEZ HACILAR HARMANI MAHALLESİ AŞIK MOLLA Caddesi
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 101 Caddesi
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1837 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1855 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1883 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1885 / NİĞBOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1887 / ET BALIK Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1889 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1890 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1891 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1892 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1894 / YENİ CAMİ Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1899 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1900 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1901 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1902 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1903 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1906 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 2 / KAPADOKYA Bulvarı
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 2119 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 5 / KONYA Bulvarı
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 99 Caddesi
27.02.2025 10:00 - 27.02.2025 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ İSTİKAMET MAHALLESİ 315 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ KARDELEN Sokak
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ SELVİ Sokak
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ SÜLO DAYI Sokak
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ ŞEHİT AHMET DAĞLI Caddesi
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ TUĞRUL BEY Caddesi
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ TURGUT ÖZAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ YUNUS EMRE Caddesi
AKSARAY MERKEZ KOYUNCU MAHALLESİ ZAFER Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ 25 AĞUSTOS Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ 538 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ABDULHAMİT HAN Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ALİŞAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ALPEREN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ AŞIK VEYSEL Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ BAŞKAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ÇİFTÇİLER Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ÇİMEN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ DİKİLİTAŞ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ EŞREF BİTLİS Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ GAMSIZ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ GÖKTÜRK Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ GÜNEŞ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ GÜVEN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ GÜVERCİN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HARMANDALI Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HİLAL Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HİSAR Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HOROZ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HÜRMET Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HÜSRAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ HÜZÜN Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ IRMAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ KANGAL Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ KÖŞEM Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ KURNAZ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ MALAZGİRT Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ MAZLUM Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ MELİKE Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ONBAŞI Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ OSMAN BEY Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ OSMANLI Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ PAPATYA Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ REİS İHSAN SOLAK Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ SELÇUKLU Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET DAĞLI Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ŞİMŞEK Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ TEKBİR Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ UĞUR MUMCU Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ UMUT Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ VEYSEL KARANİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ YILDIRIM Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ YILDIZ Sokak
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ YUNUS EMRE Caddesi
AKSARAY MERKEZ SELÇUK MAHALLESİ ZİYA KOYUNCU Sokak
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ 1 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ BÖCÜLÜ KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ EŞREF BİTLİS Caddesi
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ HASRET Sokak
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ KÖRPE Sokak
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ REİS ALİ SOLAK Sokak
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ SANAYİ Caddesi
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR Caddesi
AKSARAY MERKEZ TÜRKİSTAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL Caddesi
AKSARAY MERKEZ ZAFER MAHALLESİ ALAADDİN KEYKUBAT Caddesi
AKSARAY MERKEZ ZAFER MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY MERKEZ ZAFER MAHALLESİ DEĞİRMEN Sokak
AKSARAY MERKEZ ZAFER MAHALLESİ ELÇİBEY Sokak
AKSARAY MERKEZ ZAFER MAHALLESİ METEHAN Sokak
27.02.2025 11:15 - 27.02.2025 12:45 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK/22 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK23 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK29 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK30 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK32 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK33 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK34 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK43 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ ATATÜRK9 SOKAK Sokak
27.02.2025 14:30 - 27.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ FATİH MAHALLESİ 11 / BEDİÜZZAMAN Bulvarı
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ AYDINLAR/3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ AYGÜN Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BAHÇELER Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2000 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2001 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2002 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2004 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2005 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2006 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ BİLİNMEYEN 2009 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ CAMİ13 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ CAMİİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ CAMİİ6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ EKİNCİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ ERMİŞLER Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ HASANDAĞI Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ HASANDAĞI6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ IŞIKLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ NERGİZ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ NERGİZ8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ ÖZLER Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ POYRAZ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ POYRAZ1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ POYRAZ1/11 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, BAHÇELİEVLER MEVKİİ YENİYOL10 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 1 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 1 NOLU1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 2 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 2 NOLU/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 2 NOLU/2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 2 NOLU/3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 22 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 22 NOLU/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ 3 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ AYDINLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ AYDINLAR/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ AYDINLAR/3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BAĞLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLENMEYEN15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1000 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1001 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1002 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1005/2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1007 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN 1008 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/10 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/14 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/4 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/7 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ BİLİNMEYEN/8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ CAMİ9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ ÇAĞLAYAN 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ ÇAĞLAYAN Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DERE Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DİKMEN Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ GÖÇMENLER Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ GÜNEŞLİ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ HASANDAĞI Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ IŞIKLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ İNÖNÜ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ İNÖNÜ1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ OKUL Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ SAĞLAM/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ SAĞLIK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ ŞAŞMAZ Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ TEPE Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ VİLAYET Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ VİLAYET/6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YATIRLAR5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUVA KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ YORULMAZ Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi