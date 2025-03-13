AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ | Aksaray’ın bu ilçelerinde elektrikler kesiliyor! Saatler sürecek

MEDAŞ, Aksaray'daki elektrik kesintileri ile ilgili güncel listeyi paylaştı. 10 Mart 2025 tarihinde Aksaray'ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesintilerin, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha verimli enerji sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Peki, Aksaray'ın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
Kesintiler ve etkilenecek bölgeler şu şekilde:
ESKİL
13.03.2025 10:00 - 13.03.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL BAŞARAN KÖYÜ
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ITKIL KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KÜÇÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
MERKEZ
13.03.2025 09:00 - 13.03.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ÇİFTLİK MAHALLESİ 127 Caddesi
AKSARAY MERKEZ ÇİFTLİK MAHALLESİ 6362 Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇİFTLİK MAHALLESİ 6366 Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇİFTLİK MAHALLESİ 6367 Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇİFTLİK MAHALLESİ 6369 Sokak
13.03.2025 09:00 - 13.03.2025 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA87 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA89 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ACIPINAR Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ALPASLAN TÜRKEŞ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ANADOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ BARBAROS Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ BARBAROS1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ BUCAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ERGENEKON Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ERTUĞRUL GAZİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ GAZİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ GELEGÜLE Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ GENÇ OSMAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ M.AKİF ERSOY Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ MEVLANA Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, FATİH MEVKİİ YUNUS EMRE Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ AFET EVLER1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ AFET EVLERİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ AHMET YESEVİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BATTAL GAZİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BELEDİYE Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2100 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2100/2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2102 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2103 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2104 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2106 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2107 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2108 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2200 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2202 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2203 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ BİLİNMEYEN 2204 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ C2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ÇALLIDERE Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ÇALLIDERE1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ÇEÇEN Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ DERE Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ FATİH SULTAN MEHMET Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ GENCAY ŞENER Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ GENCAY ŞENER1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ GENÇ OSMAN SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ GÜÇÜNKAYA Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ HARMAN Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ İBRAHİM SÜRÜCÜ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ KARANFİL Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ KAYABAŞI Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ KOCADÜZ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ KOCADÜZ2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ KURUDERE Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ MUHSİN YAZICIOĞLU Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ NARLIKAYA Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ÖTÜKEN Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ŞEYH ŞAMİL Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ŞHT.ADEM KATIK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ TEPEBAŞI Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YAMAÇ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YAVUZ SULTAN SELİM Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YENI YOL 3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YENI YOL SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YENI YOL10 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YENI YOL7 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YENİ CAMİ Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YENİYOL88 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ YUSUF TAŞCI Sokak
AKSARAY MERKEZ SEVİNÇLİ KÖYÜ, YENİ MEVKİİ ZAKİF KARACAOĞLAN Sokak
13.03.2025 09:00 - 13.03.2025 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLİNMEYEN 119 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLİNMEYEN 130 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLİNMEYEN 132 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLİNMEYEN 138 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLİNMEYEN 140 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLİNMEYEN 83 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ BİLLİNMEYEN 106 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ KOÇAŞ TARIM İŞLETMELERİ KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ ŞEHİT DURSUN ÇETİN Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET UZ Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ 311 SK. Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ BİLİNMEYEN 20 Sokak
13.03.2025 12:00 - 13.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, HÜRRİYET MEVKİİ AKCAKENT 14 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, HÜRRİYET MEVKİİ HÜRRİYET Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 12 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 13 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 14 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 16 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 18 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 21 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 7 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ AKCAKENT 9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ GİDİRİŞ Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ4 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ AKÇAKENT KÖYÜ, YENİKENT MEVKİİ İSKAN EVLERİ9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ARMUTLU KÖYÜ, GENÇ OSMAN MEVKİİ 1./4 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ARMUTLU KÖYÜ, YAVUZ SELİM MEVKİİ DOKUZ Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN32 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN44 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN47 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN49 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN56 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN62 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN63 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN64 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN65 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN67 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN69 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN73 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ KARACAÖREN8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAÖREN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
13.03.2025 13:30 - 13.03.2025 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 125 Caddesi
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 15 / EKECİK Bulvarı
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7023 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7029 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7030 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7033 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7035 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7036 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7038 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7130 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7132 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7133 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7134 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7137 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7138 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7144 Sokak
13.03.2025 14:00 - 13.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ AKİN KÖYÜ
13.03.2025 14:30 - 13.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA11 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA15 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA16 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA20 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ GÜCÜNKAYA KÖYÜ GÜCÜNKAYA5 SOKAK Sokak
13.03.2025 15:00 - 13.03.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ GAZİ MAHALLESİ DALAMAZ YAYLASI KümeEvleri
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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