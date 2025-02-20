ALES BAŞVURULARI 2025 BAŞLADI | ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimine göre, 2025 ALES/1 sınav tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sınav başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvuru sürecinin nasıl işlediğini ve sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvuru süreci başladı. 19 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başlayan başvurular, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar... ALES/1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SON? Bugün itibarıyla başlayan ALES başvuruları 26 Şubat'ta son bulacak. Adaylar, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek. Ayrıca, ALES geç başvuru tarihi ise 7 Mart 2025 olarak belirlenmiş bulunuyor. ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? ALES başvuru ücreti, 750 TL olarak açıklandı. Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası'nın mobil bankacılığı (MERNİS'te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ALES başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN? 2025 yılının ilk ALES sınavı 13 Nisan'da gerçekleştirilecek. ALES/1 sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025'te açıklanacak. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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