Ankara’da toplam 858 şubesi var! Keçiören’de 148, Çankaya’da 144, Mamak’ta ise 110 şubesi var!

HER YERDE BİR ŞUBE!
Ankara'nın seçkin market zinciri, 858 şubesiyle başkent genelinde geniş bir hizmet ağı sunuyor. Her mahallede kolayca ulaşılabilen şubeleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan marka, uygun fiyat politikasıyla alışverişi cazip hale getiriyor.
ANKARA'YA İŞ İMKANI SUNUYOR!
Ankara'nın seçkin market zinciri, yerel ekonomiye katkı sağlama misyonuyla binlerce kişiye istihdam olanağı sunuyor. Bunun yanı sıra, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.
RAHAT VE KONFORLU ALIŞVERİŞ DENEYİMİ!
Modern alışveriş atmosferi ve üstün hizmet kalitesiyle öne çıkan market zinciri, Ankara sakinlerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Özenle tasarlanmış mağazalarıyla alışverişi konforlu hale getiren marka, başkentte yaşayanların favori tercihlerinden biri olmayı sürdürüyor.
ANKARA'DA 858 ŞUBE İLE HİZMET VERİYOR!
Ankara'nın alışveriş kültürüne yenilikçi bir soluk getiren BİM market zinciri, kalite ve çeşitlilikte öncü rolünü sürdürüyor. Başkentin dört bir yanında hizmet veren 858 şubesiyle, kolay ulaşılabilirliği sayesinde Ankaralıların vazgeçilmezi haline geliyor.
BİM Şube Dağılımı:
- Akyurt: 6
- Altındağ: 81
- Ayaş: 1
- Bala: 1
- Beypazarı: 12
- Çamlıdere: 1
- Çankaya: 144
- Çubuk: 17
- Elmadağ: 7
- Etimesgut: 67
- Gölbaşı: 25
- Güdül: 1
- Haymana: 2
- Kahramankazan: 12
- Kalecik: 1
- Keçiören: 148
- Kızılcahamam: 6
- Mamak: 110
- Nallıhan: 5
- Polatlı: 25
- Pursaklar: 25
- Sincan: 80
- Şereflikoçhisar: 5
- Yenimahalle: 86
Kaynak: Haber Merkezi