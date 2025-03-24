Arefe günü resmi tatil mi? 2025 Ramazan Bayramı arefe günü hangi gün? Arefe günü oruç tutulur mu?

1 Mart’ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart’ta tamamlanacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayram öncesinde ise arefe günü heyecanla bekleniyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu ve arefe günü resmi tatil midir? İşte arefe günü tarihi ve bu özel günle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

Ramazan ayının son haftasında arefe günü ile ilgili sorular artmaya başladı. Arefe gününün bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak edilirken, arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı ve resmi tatil olup olmadığı gibi konular da gündeme geliyor. Peki, 2025 yılı için resmi tatiller listesinde arefe günü yer alıyor mu? İşte, 2025 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi. AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN? Arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi günü yaşanacak. AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Arefe günü Ramazan ayının son günü olduğundan dolayı oruç tutulacak. AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? Arefe günü saat 13:00'ten sonra resmi tatil başlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

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