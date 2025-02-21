BAŞKA BİR GÜN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Başka Bir Gün 4. bölüm full izle

“Başka Bir Gün“ dizisinin 4. bölümü, seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Bölümün sonunda yayınlanan yeni fragman ise izleyicilerde merak uyandırdı. Gelişen olaylar sonrası, izleyiciler 5. bölümde neler olacağını merakla araştırmaya başladı. Peki, “Başka Bir Gün“ün yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Haftaya dizide hangi olaylar yaşanacak? İşte detaylar...

"Başka Bir Gün" dizisinin 5. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizinin son bölümünde yaşanan olayların ardından, takipçiler yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları almak istiyor.

Peki, "Başka Bir Gün"ün yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Haftaya izleyicileri neler bekliyor?

BAŞKA BİR GÜN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Başka Bir Gün dizisine ait fragmanı yayınlandı. Başka Bir Gün dizisinin 5. bölüm fragmanını izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

BAŞKA BİR GÜN 5. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır.Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder.

Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir.

Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır.

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM İZLE!

ATV'de her Perşembe günü saat 20.00'de yayımlanan Başka Bir Gün dizisinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN 4. BÖLÜM İZLE

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi