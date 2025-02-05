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Başkan Pekyatırmacı’dan 6 Şubat depremleri anma mesajı

Başkan Pekyatırmacı’dan 6 Şubat depremleri anma mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında; ülkeyi derinden sarsan asrın felaketinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yâd ettiğini ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 6 Şubat depremlerinin 2. Yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında şu sözlere yer verdi;

"Ülke olarak bizleri derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden biri olan bu depremlerde on binlerce insanımızı kaybettik. 'Asrın Felaketi' olarak ifade edilen deprem felaketinin acısı hala yüreğimizde canlılığını korumaktadır. Geçen 2 yılın ardından ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı. Hükümetimiz ve milletimiz tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde, eşsiz bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerek büyük acılar yaşadığımız depremin yaralarını sarmak için kenetlendi. Ayrıca bizler de Selçuklu Belediyesi olarak deprem felaketinin ardından ilk andan itibaren hızla tüm ekip, ekipman ve personel gücümüzle deprem bölgesinde yer aldık. Canla başla afetzede vatandaşlarımız için görev yaptık. Kentimize gelen afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da onlara destek olduk. Bize ihtiyaç duyulan her alanda her zaman yanlarında olduk. Tüm bu çalışmalarımızla depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya çalıştık. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak güçlüyüz. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz, gelme gücümüz var. Buradaki en önemli gücümüz de birlik ve beraberliğimiz.

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim, ülkemize ve milletimize böylesi afetleri bir daha yaşatmasın inşallah."

Kaynak: Haber Merkezi

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