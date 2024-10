Başkan Pekyatırmacı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi,

"Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz.

Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Türk milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur ve geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması ve her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde bizlere güç veren bir değerdir. Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bizler de kahraman ecdadımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman askerlerimiz, vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yüce milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Haber Merkezi