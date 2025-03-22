Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı’nda oruç tutmak sevap mı, günah mı?

Ramazan Bayramı’na yaklaşıldıkça, bayramın dini hükmüyle ilgili sorular artmaya başladı. Ramazan boyunca oruç tutarak ibadetini yerine getiren Müslümanlar, “Ramazan Bayramı’nda oruç tutulur mu?“, “Bayramda oruç tutmak sevap mı, günah mı?“ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bu konuya dair yaptığı açıklamalar...

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayramla ilgili sorular gündeme geldi. Ramazan boyunca oruç tutan ve ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, "Bayramda oruç tutulur mu?" ve "Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak sevap mı, günah mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda yaptığı açıklamalar.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/375). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir.

Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144 [1141]).

Kaynak: Haber Merkezi