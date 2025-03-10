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BEDAŞ PAYLAŞTI | İstanbul karanlığa gömülecek! 10 Mart İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ PAYLAŞTI | İstanbul karanlığa gömülecek! 10 Mart İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul’da 10 Mart Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul'un birçok ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 10 Mart tarihinde İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte 10 Mart tarihli BEDAŞ planlı kesinti programı.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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  • #BEDAŞ #İstanbul #İstanbul elektrik kesintisi

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